نيللي كريم تتصدر استفتاء 'الفجر الفني' كأفضل ممثلة كوميدية اليوم 17 يونيو

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قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق باب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.





وتصدرت الفنانة نيللي كريم استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الأربعاء 17يونيو.



وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28590 صوت، مايعادل36.82%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني.



يذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.