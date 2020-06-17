بالرقم القومي الاستعلام عن العلاوات الخمس للمعاش الشهري عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:35 م
بالرقم القومي الاستعلام عن العلاوات الخمس للمعاش الشهري عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
لاحظنا بالساعات الاخيرة ارتفاعً ملحوظ في محركات بحث جوجل من أجل الاستعلام عن العلاوات الخمس برقم الهوية، وذلك عقب تعليق معالي الوزيرة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على ان يتم فتح ابواب موقع الوزارة بشكل رسمي اعتباراً من صباح يوم الآربعاء المقبل الموافق الرابع والعشرين من يونيو 2020، على ان يزداد بشكل كبير البحث من الآن من اجل معرفة تلك العلاوات الخمس.
الاستعلام عن العلاوات الخمس
اضافت معالي وزيرة التضامن الآجتماعي السيدة نيفين القباج على ان سيصبح بامكان السادة المواطنين بدءً من صباح يوم الآربعاء الموافق الرابع والعشرين من يونيو من اجراء الاستعلام بشكل الكتروني عن العلاوات الخمس التي من المقرر على ان يبدأ صرفها اعتباراً من صباح اول ايام شهر يوليو، ليتم تفعيل تلك الخاصية الكترونية التي بامكان من خلالها المواطنين باستخدام رقم التأميني اجراء الاستعلام عن حالة استحقاق المعاش من عدمة، على ان تكون نسبة العلاوات الخمس لاكثر من 80% مقارنة بالاجر الاساسي الخاص بالمواطن، ليتم توجيه الدعوة من قبل الوزارة بالدخول على موقع وزارة التضامن واتمام الاستعلام عن تلك المستحقات بدل من الذهاب الى مكاتب التأمين.
خطوات الآستعلام عن العلاوات الخمس
سيتمكن جميع اصحاب العلاوات الخمس اعتباراً من صباح يوم الاربعاء المقبل من اتمام الآستعلام عن تلك العلاوات بشكل الكتروني فور الدخول على الرابط التالي “هنا“، واجراء الاستعلام بكل بساطة فور ادخال الرقم القومي والاسم الاول والرباعي وكافة البيانات المطلوبة الخاصة بالتأمين، التي بامكانكم مشاركتنا معنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل وسوف نوافيكم بكافة البيانات المطلوبة بالحال.
بالرقم القومي الاستعلام عن العلاوات الخمس للمعاش الشهري عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
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