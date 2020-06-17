نهائي كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم والتشكيل وتردد القنوات الناقلة

نهائي كأس إيطاليا ، تعود كرة القدم العالمية ويرجع السحر للملاعب من جديد وتتواصل المتعة والإثارة مجددًا بعدما توقفت لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا الذ ضرب العالم وأضر باللعبة، التي عاندت لتقف من جديد وتعود بسحرها الكروي المعهود.





يوفنتوس ونابولي





عشاق الساحرة المستديرة ، على موعد مع المتعة والإثارة الكروية الليلة، حيث تقام مباراة التتويج والقمة بين فريقي يوفنتوس الإيطالي ونظيره نابولي، في مباراة الفرصة الواحدة، ومواجهة الحصول على لقب غالي وثمين، يضاف إلى سجلات الفريق الفائز والمتوج.





موعد مباراة يوفنتوس ونابولي





ويلعب فريق يوفنتوس الإيطالي أمام نظيره نابولي، الليلة بمباراة نهائي كأس إيطاليا البطولة العريقة التي يحمل "السيدة العجوز" اليوفي، الرقم القياسي للفوز بها، والذي يطمع أن ينال لقبها على حساب منافس اليوم.





ملعب المباراة





ويستضيف ملعب العاصمة الإيطالية روما "الأوليمبيكو" مباراة نهائي كأس إيطاليا واتي ستجمع بين فريقي يوفنتوس ونابولي، بعدما تغلب في مباراة نصف النهائي على منافسيهم أي سي ميلان وإنتر.





موعد مباراة نهائي كأس إيطاليا





وتنطلق مباراة نهائي كأس إيطاليا بين فريقي يوفنتوس ونابولي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة، الـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة





وتنقل مباراة نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي عبر مجموعة من القنوات الأجنبية، مثل Rai1 الإيطالية وBT Sport2 البريطانية، ومن المتوقع أن تنقل عبر قناة "ليبيا" التي نقلت مباراة نصف النهائي، برغم عدم بثها على أية قنوات رياضية.





قناة مفتوحة تنقل المباراة





ومن المتوقع أن تنقل مباراة نهائي كأس إيطاليا على قناة ليبيا " Libya Sport " في تمام الـ9 بتوقيت مصر وليبيا، عبر النايل سات على تردد 11765 ومعدل ترميز أفقي 6/5 27500.





تشكيل يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا





وينوي المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي ماورتسيو ساري أن يخوض مباراة نهائي كأس إيطاليا بتشكيل مكون من:





بوفون في حراسمة المرمى.





الدفاع: كوادرادو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو.





الوسط: بينتانكور، بيانيتش، ماتويدي.





الهجوم: كوستا، رونالدو، ديبالا.





تشكيل نابولي في نهائي كأس إيطاليا





فيما أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي ونجم المنتخب الإيطالي السابق، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة يوفنتوس الليلة في نهائي كأس إيطاليا والمكونة من:





حراسة المرمى: ميريت،أوسبينا، إيداشياك، كارنيزيس.





خط الدفاع: هساي، كوليبالي، غلام، مانولاس، مالكويت، ماريو روي، لوبيرتو، ماكسيموفيتش، دي لورينزو.





الوسط: ديمي، آلان، فابيان رويز، إلماس، زيلينسكي، لوبوتكا.





الهجوم: كاييخون، لورينتي، لوزانو، ميرتينز، بوليتانو، إنسيني، أمين يونس، ميليك.





ألقاب الفريقين





وحصد يوفنتوس الإيطالي العريق على كأس إيطاليا في 13 مناسبة آخرها في عام 2018 وهو صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة، فيما حقق نابولي الرقم 5 مناسبات ويسعى لحصد الـ6 في مباراة الليلة.



