الصين تعتزم إعفاء بعض الدول الأفريقية من سداد القروض
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:48 م
نقل التلفزيون الصيني يوم الأربعاء عن الرئيس شي جين بينغ قوله في كلمة ألقاها في قمة الصين-أفريقيا إن بكين ستعفي بعض الدول الأفريقية من سداد قروض بدون فوائد يحين موعد استحقاقها في نهاية 2020 .
وأبلغ شي القمة أنه في إطار منتدى التعاون الصين-أفريقيا، ستقدم الصين المزيد من التيسيرات في سداد القروض لبعض الدول ومن بينها دول أفريقية.
وأضاف شي أن الصين مستعدة لإعطاء أولوية للدول الأفريقية عندما تكون لقاحات لمرض كوفيد-19 جاهزة للاستخدام.