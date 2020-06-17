الصين تعتزم إعفاء بعض الدول الأفريقية من سداد القروض

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:48 م
شي جين بينغ
شي جين بينغ
نقل التلفزيون الصيني يوم الأربعاء عن الرئيس شي جين بينغ قوله في كلمة ألقاها في قمة الصين-أفريقيا إن بكين ستعفي بعض الدول الأفريقية من سداد قروض بدون فوائد يحين موعد استحقاقها في نهاية 2020 .

وأبلغ شي القمة أنه في إطار منتدى التعاون الصين-أفريقيا، ستقدم الصين المزيد من التيسيرات في سداد القروض لبعض الدول ومن بينها دول أفريقية.

وأضاف شي أن الصين مستعدة لإعطاء أولوية للدول الأفريقية عندما تكون لقاحات لمرض كوفيد-19 جاهزة للاستخدام.

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