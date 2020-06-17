الصين تعتزم إعفاء بعض الدول الأفريقية من سداد القروض

نقل التلفزيون الصيني يوم الأربعاء عن الرئيس شي جين بينغ قوله في كلمة ألقاها في قمة الصين-أفريقيا إن بكين ستعفي بعض الدول الأفريقية من سداد قروض بدون فوائد يحين موعد استحقاقها في نهاية 2020 .





وأبلغ شي القمة أنه في إطار منتدى التعاون الصين-أفريقيا، ستقدم الصين المزيد من التيسيرات في سداد القروض لبعض الدول ومن بينها دول أفريقية.



