نجم نابولي مطلوب في الدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون يرغب في التعاقد مع أحد نجوم نابولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة إكسبريس البريطانية أن أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع لاعبه فريقه الإيطالي السابق البرازيلي آلان ماركيز لوريرو في الصيف المقبل.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أنشيلوتي فتح محادثاته مع نابولي من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا من أجل تعزيز وتدعيم خط وسط الفريق.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آلان يلعب في نابولي منذ عام 2015 قادمًا من أودينيزي ولعب مع الفريق الإيطالي 204 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 16 هدف آخرين وأن عقده ينتهي مع نابولي في 2023.



