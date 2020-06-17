على رأسهم الزمالك.. 5 أندية ترفض عودة الدوري والمقاولون يتمسك باستكمال المسابقة

تمسك نادى الزمالك بموقفه برفض عودة بطولة الدوري المصري هذا الموسم مطالب اتحاد الكرة بالإلغاء هذا الموسم.

وكان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إجتمع اليوم مع كل من نادى الزمالك والانتاج الحربي وطنطا وأسوان ونادى مصر والمقاولون العرب .

ورفض كل من الزمالك والانتاج الحربي وطنطا وأسوان ونادى مصر إستكمال الدوري المصري هذا الموسم بينما رحب المقاولون بإستئناف المسابقة .

وكان اتحاد الكرة امس قد إجتمع مع الأهلي وإنبي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ووادى دجلة ومصر المقاصة لبحث عودة الدوري المصري ومناقشة لائحة النظام الأساسى.

وحضر عن الزمالك اليوم كل من إسماعيل يوسف وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة وشريف حسن مع اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وجميع اللجنة .

وتنناقشت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية ما تم من مشاورات مع الفيفا بشأن لائحة النظام الأساسى والإجرائات الإحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

وستستمر الإجتماعات مع الأندية حتي غد الخميس .