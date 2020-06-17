على رأسهم الزمالك.. 5 أندية ترفض عودة الدوري والمقاولون يتمسك باستكمال المسابقة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:29 م
شعار الدوري المصري
شعار الدوري المصري
محمد جمال

 

تمسك نادى الزمالك بموقفه برفض عودة بطولة الدوري المصري هذا الموسم مطالب اتحاد الكرة بالإلغاء هذا الموسم.

 

وكان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إجتمع اليوم مع كل من نادى الزمالك والانتاج الحربي وطنطا وأسوان ونادى مصر والمقاولون العرب .

 

ورفض كل من الزمالك والانتاج الحربي وطنطا وأسوان ونادى مصر إستكمال الدوري المصري هذا الموسم بينما رحب المقاولون بإستئناف المسابقة .

 

وكان اتحاد الكرة امس قد إجتمع مع الأهلي وإنبي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ووادى دجلة ومصر المقاصة لبحث عودة الدوري المصري ومناقشة لائحة النظام الأساسى.

 

وحضر عن الزمالك اليوم كل من  إسماعيل يوسف وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة وشريف حسن مع اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وجميع اللجنة .

 

وتنناقشت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية ما تم من مشاورات مع الفيفا بشأن لائحة النظام الأساسى والإجرائات الإحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

 

وستستمر الإجتماعات مع الأندية حتي غد الخميس .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عودة النشاط المقاولون الفجر الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

عاجل| السيسي يشارك في قمة صينية إفريقية لمكافحة كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ ساعة و نصف

صفقة الموسم.. الدبابة الإفريقية يوافق على الانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 17 ساعة

على رأسهم الزمالك.. 5 أندية ترفض عودة الدوري والمقاولون يتمسك باستكمال المسابقة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 6 ساعات

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 18 ساعة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم مصيره بشأن عودة الدوري المصري

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على آخر تطورات عودة الدوري المصري

اتحاد الكرة يبدأ اجتماعاته مع الجمعية العمومية

أبرزهم الأهلي.. 6 أندية تجتمع اليوم باتحاد الكرة لبحث تطورات عودة الدوري ومناقشة اللائحة

إجتماع اللجنة الخماسية مع مندوبي الصعيد بالقسم الثاني

اتحاد الكرة يجتمع مع أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني لبحث عودة الدوري

الخطيب يصل اتحاد الكرة للاجتماع مع الجنايني لحسم ملف الدوري

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:43 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟