مخزونات النفط الخام الأمريكية ترتفع لمستوى قياسي جديد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو  لتصل إلى 539.3 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لنزول قدره 152 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 116 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وصعدت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 257 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 17 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 174.5 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 245 ألف برميل يوميا.

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