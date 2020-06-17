داليا مصطفى: سطور ورسالة "قبل الأربعين" بمثابة السهل الممتنع

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كشفت الفنانة داليا مصطفي، عن سر عودتها للسينما من خلال تعاقدها مؤخراً علي فيلم "قبل الأربعين " الذي يجري له حالياً عده ترشيحات والتعاقد الفعلي مع أكثر من نجم للعبور الي مرحلة التصوير قريباً .



أكدت داليا بأن المنتج "شادي صبره " ترفع له القطبعة الأخلاقية فعندما تناقش معها علي هذه الفكرة الفنية المبتكرة والمبدعه فوافقت في الفور نظراً للحبكه الفنية للفكره وتوفر أساليب إنتاجية يحيطها الإستقرار الملائم .



أشارت داليا بأن سبب ابتعادها عن الصرح السينمائي لمدة تقرب إلي 12 عام بعد فيلم طباخ الرئيس للنجم الراحل طلعت زكريا عده أسباب شخصية ومهنيه إلا وهي عمل مأخوذ من فورمات أجنبية أو عدم توفر أساليب إنتاجية ملائمة أو اسكربيت غير مناسب لها شخصياً وغيرها.



أضافت داليا بأنها تراهن بقوه علي عودتها للسينما بهذا العمل والذي سيكون مفاجأة من نار بشكل وصوره تليق بكيانها المهني للجمهور المصري العريق .



تدور أحداث فيلم " قبل الأربعين " في إطار الإثارة والتشويق والرعب النفسي علي مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها.



يذكر أن فيلم " قبل الأربعين" بطولة الفنانة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.