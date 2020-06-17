داليا مصطفى: سطور ورسالة "قبل الأربعين" بمثابة السهل الممتنع

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:39 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
يارا أحمد


كشفت الفنانة داليا مصطفي، عن سر عودتها للسينما من خلال تعاقدها مؤخراً علي فيلم "قبل الأربعين " الذي يجري له حالياً عده ترشيحات والتعاقد الفعلي مع أكثر من نجم للعبور الي مرحلة التصوير قريباً .

أكدت داليا بأن المنتج "شادي صبره " ترفع له القطبعة الأخلاقية فعندما تناقش معها علي هذه الفكرة الفنية المبتكرة والمبدعه فوافقت في الفور نظراً للحبكه الفنية للفكره وتوفر أساليب إنتاجية يحيطها الإستقرار الملائم .

أشارت داليا بأن سبب ابتعادها عن الصرح السينمائي لمدة تقرب إلي 12 عام بعد فيلم طباخ الرئيس للنجم الراحل طلعت زكريا عده أسباب شخصية ومهنيه إلا وهي عمل مأخوذ من فورمات أجنبية أو عدم توفر أساليب إنتاجية ملائمة أو اسكربيت غير مناسب لها شخصياً وغيرها.

أضافت داليا بأنها تراهن بقوه علي عودتها للسينما بهذا العمل والذي سيكون مفاجأة من نار بشكل وصوره تليق بكيانها المهني للجمهور المصري العريق .

تدور أحداث فيلم " قبل الأربعين " في إطار الإثارة والتشويق والرعب النفسي علي مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها.

يذكر أن فيلم " قبل الأربعين" بطولة الفنانة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

أخبار تهمك

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يحسم مصيره بشأن عودة الدوري المصري

منذ ساعة و 16 دقيقة

صفقة الموسم.. الدبابة الإفريقية يوافق على الانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 7 ساعات

على رأسهم الزمالك.. 5 أندية ترفض عودة الدوري والمقاولون يتمسك باستكمال المسابقة

منذ أقل من ساعة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| السيسي يشارك في قمة صينية إفريقية لمكافحة كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:43 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟