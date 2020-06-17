بإطلالة صيفية.. ريم سامي تشعل "إنستجرام "

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شاركت الفنانة الشابة ريم مصطفى، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور بإطلالة صيفية.



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات أبرزها روح قلبي أقسم بالله بحبك يا ريم يا عسل .



وظهرت ريم بالصورة مرتدية فستان أبيض قصير ، وكانت تبدو أكثر جمالا. .



يذكر أن ريم سامي، شاركت في السباق الرمضاني 2020 المنقضي بمسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وروجينا ورحاب الجمل وأحمد زاهر وسلوى عثمان، والمسلسل من إخراج محمد سامي.