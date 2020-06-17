بإطلالة صيفية.. ريم سامي تشعل "إنستجرام "

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة الشابة ريم مصطفى، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور بإطلالة صيفية.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات أبرزها روح قلبي أقسم بالله بحبك يا ريم يا عسل .

وظهرت ريم بالصورة مرتدية فستان أبيض قصير ، وكانت تبدو أكثر جمالا. .

يذكر أن ريم سامي، شاركت في السباق الرمضاني 2020 المنقضي بمسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وروجينا ورحاب الجمل وأحمد زاهر وسلوى عثمان، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

قرار مفاجئ من الأهلي تجاه محمد محمود ونيدفيد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

عاجل| السيسي يشارك في قمة صينية إفريقية لمكافحة كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

صفقة الموسم.. الدبابة الإفريقية يوافق على الانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم مصيره بشأن عودة الدوري المصري

منذ ساعة و 18 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:43 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟