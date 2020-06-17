"المحامين العرب" يدين تعذيب المصريين في ليبيا.. ويطالب بمحاسبة أردوغان





قال نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية ، اليوم الأربعاء، إن أوروبا نجحت في الاتحاد الأوروبي والتكافل الاقتصادي بالرغم من اختلاف لغاتها، ونحن أبناء الأمة العربية قوميتنا واحدة ولغتنا واحدة و أصولنا واحدة، مضفاً: "وأملي كبير في أننا بتعاوننا معًا سنقدم الخير والنماء لأمتنا العربية وللمحاماة في كل أقطارنا العربية".





وأشار "عطية" إلى أنه أصدر بيانًا اليوم، جاء نصه كالآتي: "أدان نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب وشجب بقوة هو والنقابة العامة وجموع المحامين في مصر والعالم العربي، اعتقال ميليشيات أردوغان في ترهونة بليبيا العمال المصريين والتعدي عليهم وتعذيبهم وانتهاك كل المواثيق، ويطالبون بتحقيق دولي لمحاسبة أردوغان على جرائمه وكف تعدياته على أراضي ليبيا الشقيقة وشعبها".





وكان نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، قد شارك يوم أمس الثلاثاء، في اجتماع للأمانة العامة للاتحاد، عبر الفيديو كونفرانس، وشارك في الاجتماع، الأمين العام للاتحاد ناصر كريوين، إضافة إلى الأمناء العامين المساعدين: يحيى التوني- مصر، سيد عبد الغني- مصر، ماجد حنا- مصر، سميح خريس- الأردن، أحمد القحطاني- الكويت، سعاد ياسين- البحرين.





وفي سياق مختلف، أكد "عطية" على أهمية النظام الأساسي للاتحاد، الذي يبحث تعديله خلال الفترة الراهنة وفقًا لقرار صادر منذ عدة أشهر، مشددًا على ضرورة أن يكون الاجتماع لبحث هذا الشأن وجهًا لوجه؛ لأهمية الأمر وما يحتاج إليه من نقاش مباشر، هذا فضلًا عن أنه أخطر بالاجتماع مساء الإثنين، ولم ترسل إليه الأوراق إلا بعد العاشرة مساءً عبر "الواتس آب".





وأكد الأمين العام للاتحاد على دعمه البيان الصادر عن نقابة مصر، موضحاً أن "الأمانة العامة للاتحاد سيصدر عنها بيان في ذات الشأن، لشجب الاعتداء على العمال المصريين، ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، وفي أية أرض عربية".





وقال "كريوين" عن النظام الأساسي: إنه "بالتأكيد سيكون هناك لقاء على أرض الواقع، نبحث عقده في أقرب وقت بالقاهرة وفقًا للظروف الراهنة التي تسبب فيها وباء كورونا، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل لائحة النظام الأساسي".





ووجه المشاركون في الاجتماع التحية والتهنئة لرئيس الاتحاد، مضيفين: "نهنئكم على تبوؤكم سدة نقابة محامي مصر، واتحاد المحامين العرب، وهو ما سيثري بالتأكيد العمل النقابي بكل النقابات العربية، ويعود بالصالح على مهنة المحاماة".