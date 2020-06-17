تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء في مواجهة أستون فيلا وشيفيلد يوناتيد

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات البريميرليج.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمى : نايلاند.





خط الدفاع : مينجز - هاوس - تارجيت - كونسا.





خط الوسط : دوجلاس لويز - جريليتش - ماكجين - هوريهان.





خط الهجوم : انور الغازي - ديفيز.





ويحتل فريق أستون فيلا في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، ويتواجد الثنائي المصري احمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء في تلك المباراة.





بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق شيفيلد يونايتد :-



