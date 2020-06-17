تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء في مواجهة أستون فيلا وشيفيلد يوناتيد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات البريميرليج. 

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :- 

حراسة المرمى : نايلاند. 

خط الدفاع : مينجز - هاوس - تارجيت - كونسا.

خط الوسط : دوجلاس لويز - جريليتش - ماكجين - هوريهان. 

خط الهجوم : انور الغازي - ديفيز. 

ويحتل فريق أستون فيلا في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، ويتواجد الثنائي المصري احمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء في تلك المباراة. 

بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق شيفيلد يونايتد :- 

هندرسون - ايجان - باشوم - بالدوك - ستيفنز - نورود - لاندسترام - شارب - ماكبيرن - روبنسون - بيرجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم تريزيجيه الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي اليوم استون فيلا

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأت في تشكيل مانشستر سيتي وآرسنال المتوقع لقمة الليلة في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 6 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الموسم.. الدبابة الإفريقية يوافق على الانتقال للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ نصف ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام.. تريزيجيه والمحمدي أساسيان (شاهدوا المباراة الآن عبر beIN SPORTS)

تريزيجيه على دكة أستون فيلا ضد نوريتش و"المحمدي" خارج القائمة

التشكيل الرسمي لموقعة أستون فيلا ونيوكاسل.. مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل بث مباشر beIN SPORT

التشكيلة الرسمية لقمة مانشستر يونايتد وأستون فيلا.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا رابط مجاني الآن bein Sport

تشكيل تشيلسي وأستون فيلا اليوم.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد استون فيلا بث مباشر beIN Live

تريزيجيه على رأس تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد شيفيلد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:43 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

05:01 م

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟