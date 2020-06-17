مصطفى خاطر بصحبة أشرف عبدالعزيز عبر "إنستجرام"

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يحرص النجم مصطفي خاطر التفاعل الدائم مع جمهوره ومحبيه بنشر صور من حياته اليومية والفنية ، حيث شارك خاطر منذ قليل متابعيه بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .



وظهر خاطر بالصورة برفقة المحامي الشهير أشرف عبدالعزيز ، وعلق علي الصورة قائلا : صديقي وأخويا الكبير الأستاذ أشرف عبدالعزيز.



وتفاعل الكثير مع الصورة وتعددت التعليقات منها " منور الدنيا كلها يا خاطر" .



يذكر أن مصطفى خاطر خاض سباق دراما رمضان 2020 من خلال مشاركته في مسلسل "عمر ودياب" وقام بتجسيد شخصية دياب الذي من بطولته بمشاركة الفنان علي ربيع، كما شارك في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف.