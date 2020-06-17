بالأحمر .. نور اللبنانية تخطف الأنظار على "إنستجرام"

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شاركت الفنانة نور اللبنانية، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من جلسة تصوير جديدة لمجلة vogue Arabia ، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بالصورة مرتدية فستان أحمر داخل منزلها ، وعلقت قائلة " أتمني أن تشعر بجمال اليوم "



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"دخيل جمالك شو حلوة" وأضاف آخر"اجمل انسانة خلقها ربنا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يا نهار جمال .



يذكر أن نور اللبنانية، تشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة محمد رمضان ورحاب الجمل وسلوى عثمان وروجينا.

