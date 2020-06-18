ماهو دواء ديكساميثازون للعلاج الحرجة من فيروس كورونا؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن نجاح باحثين بريطانيين، في علاج حالات الحالات الحرجة بفيروس كورونا بعقار ديكساميثازو، وأكد تيدروس أدهانوم مدير العام منظمة الصحة العالمية، أن العلاج البريطاني أثبت نجاحه مع الحالات الحرجة.





دواء ديكساميثازون

أعلن فريق العلماء في جامعة أكسفورد، عن نجاح دواء "ديكساميثازون"، بتقليل الوفيات مرضى كورونا من الحالات الحرجة الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.





أكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، "فخور بعلماء بريطانيين الذين توصلوا لعلاج في مواجهة فيروس كورونا بدعم الحكومة البريطانية، ويكون بالإمكان توفير هذا الدواء فوري في هيئة الخدمات الطبية، ونملك مخزون كافي"





يعتبر دواء ديمساميثازون، مناسب للمرضى الذين يعانون من أعراض متقدمة من كورونا، يعد عقار"ديكساميثازون" من عائلة "الستيرويدات" والتي تقلل الالتهابات، واستخدم العلماء هذا الدواء في علاج الربو والالتهاب المفصلي الروماتويدي.





علاج كورونا

شارك الدراسة، والتي أثبتت فعالية "ديكساميثازون"، 2104 مريضا وحصل كل مريض علي 6 ميليجرام من الدواء لمرة واحدة لمدة شهر كامل عن طريق الفم، أو الحقن الوريدي لعشرة أيام، وكان معدل الوفيات بين المرضى الذي لا يحتاجون إلى لجهاز التنفس الصناعي 13%.





تشمل العينات الكلية للمرضي 4321 مريضا، ووجد العلماء أنه على مدار 28 يوما، أن معدل الوفيات بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعية 41 %، وبينما أولئك الذين يعتمدون علي الرئتين في حدود 25 %.





جرعات الدواء

كشفت الدكتورة ميس عبسي الباحثة في علم الأدوية، في تصريحات صحفية، إن استعمال الدواء ضروري، وعلى أن يترافق مع أدوية أخرى مكملة له، ويستعمل الدواء مع الأمراض الالتهابات مثل التهاب المفاصل والذئبة الحمامية"، أثبت الدواء فعاليته في تخفيض معدل الوفيات.





كشف إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن "ديكساميثازون" واحد من الأدوية التي تعالج أمراض كثيرة، وترتبط آثاره الجانبية بالجرعات التي يصفها الطبيب لكل حالة.





كشف إسلام عنان "يمثل الجهاز التنفسي مكان اصابة الفيروس، والذي ينتقل للأسفل للوصول للرئة، ويعمل الجهاز المناعي على إطلاق أجسام مضادة، التي لا تفرّق بين الخلايا الجيدة والسيئة، وتنجح هذه الأجسام في قتل الفيروس وتدمر خلايا الرئة، يجئ دور هذا الدواء في تحسين التنفس".





الآثار الجانبية

يعد "ديكساميثازون" دواء رخيص، تصل تكلفة علاج 8 أشخاص، ما يعادل 50 دولارا أمريكي، بينما الآثار الجانبية للعقار هي الشعور بالقلق والضعف الإدراكي والإحساس بعدم التوازن والإعياء واحتباس السوائل والصداع وارتفاع ضغط الدم وتغيّر المزاج والغثيان وهشاشة العظام وآلام في المعدة وزيادة الوزن واضطرابات في النوم.



