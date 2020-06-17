ايقاف كريستيان كولمان.. تعرف علي التفاصيل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
وكالات
قررت وحدة نزاهة ألعاب القوى اليوم الأربعاء، توقيع الإيقاف المؤقت على العداء الأمريكي كريستيان كولمان، بطل العالم في منافسات 100 متر، بسبب تغيبه مجددا عن اختبارات الكشف عن المنشطات.

وذكرت الوحدة عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"وحدة نزاهة ألعاب القوى تعلن فرض الإيقاف المؤقت على الأمريكي كريستيان كولمان بسبب تكرر عدم تحديد مكان تواجده، وهو ما يشكل انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى."

وكان كولمان /24 عاما/ قد نشر أمس الثلاثاء تفاصيل تغيبه عن اختبار المنشطات، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة.

وذكر كولمان أنه قد يتعرض للإيقاف بسبب عدم الإبلاغ عن مكان تواجده والغياب عن اختبارات المنشطات أكثر من مرة خلال عام واحد.

وقبل ستة أشهر، أعلن كولمان أنه تقدم باستئناف إلى وحدة نزاهة ألعاب القوى، بعدما تغيب عن اختبار في التاسع من ديسمبر 2019. وقال إنه خرج للتسوق في مكان يبعد خمس دقائق عن منزله ولم يتلق اتصالات من جانب مسؤولي الاختبارات.

وطبقا للقواعد، يتحتم على النخبة من محترفي ألعاب القوى الإبلاغ عن أماكن تواجدهم كي يكونوا جاهزين للخضوع لاختبارات المنشطات.

وفي حالة عدم الإبلاغ عن مكان التواجد أو عدم قدرة المراقبين على الوصول لمكان الرياضي، يشكل ذلك انتهاكا للقواعد.

وفي حالة ارتكاب المخالفة ثلاث مرات خلال 12 شهرا، يشكل ذلك انتهاكا لقوانين مكافحة المنشطات، وينتج عنه عقوبة إيقاف.

وكان كولمان قريبا من الاستبعاد من بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر الماضي، التي توج خلالها بميدالية ذهبية، بسبب ثلاث مواقف سابقة تتعلق بالغياب عن اختبار المنشطات ومخالفة قواعد تحديد الموقع.

لكن العداء الأمريكي تقدم باستئناف، جرى قبوله، بداعي أنه غاب عن اختبارين اثنين فقط خلال فترة عام واحد.

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