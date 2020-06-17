الصحة البريطانية: تسجيل 1115 إصابة جددية بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 184 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لافتة إلى ارتفاع غدد الوفيات إلى 42153 حالة.





وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1115 إصابة جددية بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 299251.





وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الإصابات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,309 مليون إصابة، بينهم أكثر من 447 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,348 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



