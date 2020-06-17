أسعار النفط تتراجع بعد إعلان التقرير الشهري لـ "أوبك"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:09 م
أسعار النفط
أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط فى منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، عقب إعلان التقرير الشهري لمنظمة "أوبك" وبيانات مخزونات الخام الأمريكية .

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو إلى 539.3 مليون برميل.

في حين تراجع إنتاج الذهب الأسود من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بنحو 6.30 مليون برميل خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 24.195 مليون برميل، بقيادة خفض الإمدادات من جانب السعودية والكويت والإمارات.

كما رفعت "أوبك" تقديرات نمو المعروض من النفط الخام  من خارج الدول المصدرة الرئيسية 0.3 مليون برميل يومياً مقارنة مع الشهر الماضي لتصبح التوقعات تشير إلى تراجع المعروض بنحو 3.2 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر أن تعقد لجنة فنية من أوبك اجتماعاً غداً الخميس من أجل مناقشة سبل تعزيز ومراجعة امتثال منتجي الخام باتفاق كبح الإمدادات.

وتأثر النفط سلباً كذلك بمخاوف اقتصادية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من مواجهة الاقتصاد العالمي أزمة غير مسبوقة، وهو الأمر الذي قد يُلقي بظلاله على الطلب.

وكانت أسعار الذهب الأسود ارتفعت بأكثر من 3 بالمائة في تعاملات أمس بعدما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها للطلب على الخام في العام الحالي إلى 91.7 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 3:39 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس  بنسبة تزيد عن 0.8 بالمائة إلى 40.65 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم شهر يوليو بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 37.90 دولار للبرميل.

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