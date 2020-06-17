عاجل - الزمالك يحسم مصيره بشأن عودة الدوري المصري

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:01 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف

يترقب عشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف البطولة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.

الزمالك يرفض عودة الدوري المصري

رفض مسئولي نادي الزمالك فكرة عودة منافسات الدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وارتفاع أعداد المصابين وصعوبة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وصرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رفضه مقترح وزير الشباب والرياضة بعودة المسابقة المحلية في 25 يوليو المقبل، حيث أكد أن أكثر من 13 نادٍ يرفضون أيضا عودة الدوري المصري من جديد.

عودة النشاط الرياضي في مصر 

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن الاثنين الماضي عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي في مصر تهميدا لاستئناف الدوري المصري، ومنها عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري على أن تستكمل البطولة المحلية في 25 يوليو المقبل.

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