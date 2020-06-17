كل ما تريد معرفته عن مرض كاواساكي بعد إصابة طفل جزائري به

كاواساكي ، انتشرت أنباء مؤخرًا عن وجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، الذي أصاب العالم أجمع، وكبد البشرية خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، كما توقع كثيرون ظهور فيروسات تتبط بـ"كورونا".





فيروس كاواساكي





وظهر فيروس كاواساكي والذي يعتبره العلماء أنه امتداد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث أعلنت الجزائر عن أول إصابة به على أراضيها لطفل عمره لن يتعدى الـ3 سنوات اليوم.





أول إصابة بمرض كاواساكي





وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل إصابة بفيروس كاواساكي لطفل بالغ من العمر ثلاثة أعوام، في المستشفى الجامعي بمدينة "باتنة"، لتتحقق أقاويل العلماء وتوقعاتهم بشأن موجة ثانية لكورونا، واحتمالية أن يتحور الفيروس.





طفل عمره 3 سنوات يصاب بـ "كاواساكي"





وقال البروفيسور سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، إن الإصابة بفيروس كاواساكي ترجع لطفل عمره حوالي 3 سنوات، تقطن عائلته في عين توتة بباتنة الجزائرية.





سلبية تحاليل كاواساكي





وكشفت التحاليل والعينات التي تم أخذها لأسرة الفل والمخالطين للطفل سلبيتها، وعد وجود أية إصابات بين صفوفها بالمرض كاواساكي ، باستثناء الطفل، وجاري البحث عن أية إصابات أخرى سيتم رصدها أو تسجيلها.





أبرز المعلومات عن كاواساكي





ونقدم لكم خلال موقعكم الفجر أبرز المعلومات عن فيروس كاواساكي الذي يعد امتدادًا لكورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي يصيب الأطفال وينتقل بسرعة بين الأشخاص وبعضهم البعض.





كاواساكي وكورونا





ويعرف كاواساكي بأنه امتداد لكورونا ولديه فاعلية وقدرة على إصابة الأطفال، ويطلق عليه الخبراء متلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية، حيث يؤثر المرض في المقام الأول على الأطفال أقل من 5 سنوات.





أعراض كاواساكي





وتظهر أعراض كاواساكي ومضاعفاته على المصاب من خلال ظهور تتورم الأوعية الدموية ما يؤدي إلى مضاعفات في الشرايين التاجية (الأوعية الدموية التي تغذي القلب بالدم)، ويحتمل أن يسبب المرض تمدد الأوعية الدموية، التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية وأمراض القلب، وفي الحالات الأقل احتمالا، يمكن أن يحدث نزيف داخلي عندما ينفجر تمدد الأوعية الدموية.





علامات الإصابة بفيروس كاواساكي





ويظهر على الأفراد المصابين بفيروس كاواساكي بعض العلامات مثل تورم الغدد في الرقبة، وطفح جلدي، والشفاه الجافة والمتشققة، واحمرار العيون، واحمرار أصابع اليدين والقدمين، ودرجة حرارة عالية تستمر لأكثر من 5 أيام.



