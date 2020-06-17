وزير الإعلام: السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل المحميات الطبيعية

عقد وزير الدولة للإعلام، اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لبحث سبل التعاون بين الوزارتين، في كيفية نشر الوعي البيئي، والآثار البيئية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد، وكيفية توصيل الرسائل البيئية للأطفال عبر وسائل الإعلام المختلفة .





واتفق وزير الدولة للإعلام، على كيفية توصيل رسائل بيئية متعلقة بحماية المحميات الطبيعية، وطريقة تعريف المجتمع بها، ورفع عملية الوعي البيئي بشكل عام في مختلف الأماكن.





وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل بعض الأماكن الخاصة بالمحميات الطبيعية، والإجراءات الاحترازية المتبعة داخلها وطرق الحماية، مع دراسة كيفية المشاركة بها في أحداث عالمية.



