وزير الإعلام: السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل المحميات الطبيعية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:54 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن
عقد وزير الدولة للإعلام، اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لبحث سبل التعاون بين الوزارتين، في كيفية نشر الوعي البيئي، والآثار البيئية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد، وكيفية توصيل الرسائل البيئية للأطفال عبر وسائل الإعلام المختلفة .

واتفق وزير الدولة للإعلام، على كيفية توصيل رسائل بيئية متعلقة بحماية المحميات الطبيعية، وطريقة تعريف المجتمع بها، ورفع عملية الوعي البيئي بشكل عام في مختلف الأماكن.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل بعض الأماكن الخاصة بالمحميات الطبيعية، والإجراءات الاحترازية المتبعة داخلها وطرق الحماية، مع دراسة كيفية المشاركة بها في أحداث عالمية.

وقالت وزارة الدولة للإعلام في بيان لها، إن ذلك يأتي ضمن سياسة وزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع الوزارات الأخرى في مسألة رفع الوعي لدى المواطنين، ومن المقرر عقد العديد من اللقاءات مع وزراء آخرين خلال المرحلة القادمة.

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