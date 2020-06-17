الأوقاف تطلق مشروع صكوك الأضاحي للعام الحالي

أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك أضاحي الأوقاف للعام 1441هــ 2020 وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي والدور الذي تقوم به الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.





ووقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برتوكول تعاون، بشأن توفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى، وهي عبارة عن رءوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.





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وقال المركز الإعلامي للأزهر الشريف، إنه تابع ما ورد في حلقة الثلاثاء 16 مارس ببرنامج كل يوم بقناة On E، خلال استضافته لأحد المتطاولين علي الأزهر بصفة ممنهجة، من مغالطات وافتراءات طالت مؤسسة الأزهر الشريف ودورها وجهودها المشهودة.





واستنكر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، ما ورد في تلك المداخلة من محاولات خبيثة، للوقيعة بين الأزهر والدولة، ودعوات لانتهاك الدستور، ومحاولة تكدير السلم العام وتشويه رسالة الأزهر الشريف ودوره البارز في حماية المجتمع من الفكر المتطرف، عبر مطالبة الدولة علنا بوقف ميزانية الأزهر، والتصدي له ــ كما لو كان الأزهر في موقف معادي للدولة ـ على غير الحقيقة، فالأزهر هو أحد أهم مقومات الدولة المصرية وأهم مصادر قوتها الناعمة، وهو حصن الوسطية وناشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم أجمع، مهما حاول أصحاب الأجندات المغرضة تشويه رسالته وإنكار جهوده التي شهدها العالم كله ويشهد لها القاصي والداني.

وأكد المركز الإعلامي أن الأزهر وجامعته وكافة قطاعات قد أساءهم بشكل بالغ ما ورد من كذب وافتراءات، مهيبا بكافة منتسبيه، وعلمائه، مقاطعة هذا البرنامج الذي يروج تلك الأكاذيب والافتراءات، دون أدنى مسؤولية من القناة في تحري الدقة أو المراعاة لمكانة الأزهر العظيمة لدى المصريين والعالم الإسلامي، وعدم الظهور على هذا البرنامج الذي جعل من نفسه منبرا لكل من هب ودب لترديد الافتراءات والأكاذيب التي تحاول الإساءة للأزهر وعلمائه الأجلاء.



