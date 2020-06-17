عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:43 م
الأهلي
الأهلي
محمد جمال

 

يُعقد خلال الأيام الحالية إجتماعات داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم مع رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني وأعضائها محمد فضل وجمال محمد على وأحمد عبدالله وسحر عبد الحق مع أندية الدوري الممتاز وأندية القسم الثاني لحسم مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم من الإستمرار أو الإلغاء .

 

وإجتمع اليوم اتحاد الكرة مع 6 أندية وهي الزمالك والانتاج الحربي وطنطا وأسوان ونادى مصر والمقاولون العرب، ورفض الخماسي الأول عودة المسابقة عدا المقاولون الذي رحب بالإستئناف .

 

وكان أمس قد إجتمعت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع 6 أندية وهي الأهلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة وطلائع الجيش ووادى دجلة وإنبي .

 

ويبحث اتحاد الكرة مع أندية الدوري فى القسم الأول والثاني مصير المسابقات هذا الموسم بعد إعلان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إتاحة عودة نشاط كرة القدم 25 يوليو القادم.

 

ووافقت الأندية اليوم على منح الأهلي بطولة الدوري المصري هذا الموسم حال إلغاء المسابقة حسبما قال فايز عريبي رئيس نادى طنطا فى تصريحات صحفية عقب الأجتماع .

 

كما قال عريبي أن هناك موافقة من جانب الأندية بالاجماع على تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أي أن ما يترشح عضوا يحق له بعد 8 سنوات الترشح على النائب ثم الرئيس بعد انقضاء الـ8 سنوات.

 

وأشار أن الأندية وافقت على أن يكون اختيار النائب فى مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد بالانتخابات من خلال الجمعية العمومية للاتحاد.

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