لاعب الزمالك السابق على أبواب الترجي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشفت العديد من التقارير الصحفية في تونس تونسية، عن تواصل نادي الترجي الرياضي التونسي مع حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وسودوفا الليتواني الحالي للانتقال اليه موسم الانتقالات الصيفية الحالي. 

وقالت "الصحافة" التونسية،  أن السبب في ذلك التفكير نظرًا لاقتراب حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي من الرحيل للزمالك، بجانب عدم تجديد إدارة الترجي عقد إيهاب المباركي، ولكن  لم تتوصل إدارة الترجي  لاتفاق حتى الآن مع النقاز رغم أن اللاعب تلقى اتصالات من جانب نادٍ قطري.

والجدير بالذكر، أن النقاز  قد رحل عن الزمالك خلال منتصف الموسم الجاري بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ليقرر اللاعب رفقة محاميه التونسي أنيس بن ميم التوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليفرض الأخير غرامة مالية قدرها مليون و250 ألف دولار على نادي الزمالك.

ويسعي الزمالك في الوقت الحالي لضم ظهير ايمن وذلك بسبب الفراغ الذي احدثه النقاز بعد رحيله ولم يتبقي سوى حازم امام بمفرده. 

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