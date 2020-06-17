مفاجأت في تشكيل مانشستر سيتي وآرسنال المتوقع لقمة الليلة في الدوري الإنجليزي

يحل آرسنال ضيفا على مانشستر سيتي مساء اليوم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب الإتحاد معقل المان سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الذي يعود عقب توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





ويسعى مانشستر سيتي لتعزيز موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج الذي يحتله برصيد 57 نقطة وبفارق 25 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة بينما جاء آرسنال في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة.





ويستعرض الفجر الرياضي التشكيل المتوقع للفريقين قبل المواجهة المرتقبة بينهما:-

- تشكيل مانشستر سيتي المتوقع :

حراسة المرمى : ايدرسون

خط الدفاع : ميندي ولابورت وفرناندينيو وووكر

خط الوسط : جوندوجان وروردريجو ودي بروين

خط الهجوم : سترلينج وأجويرو ومحرز





- تشكيل آرسنال المتوقع :

حراسة المرمى : لينو

خط الدفاع : ساكا ولويز وسوكراتيس وبيليرين

خط الوسط : تشاكا وسيبايوس وأوباميانج وأوزيل