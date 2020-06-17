صفقة الموسم.. الدبابة الإفريقية يوافق على الانتقال للأهلي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:29 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي

 

شهدت مفاوضات النادي الأهلي، مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي انفراجة جديدة، حيث وافق موليكا على الانتقال للقلعة الحمراء.

 

وكان مسئولو الأهلي قد أجروا مفاوضات مكثفة مع اللاعب للتعرف على موقفه من اللعب للمارد الأحمر، وأبدى اللاعب ترحيبا شديدا باللعب لنادي القرن في إفريقيا.

 

وعلى الرغم من تلقى موليكا عروضاً أخرى من أندية خليجية ومن دوريات أوربية ، لكنه يفضل الانتقال للأهلي في الفترة المقبلة.

 

ويسعى موليكا لخوض تحدي جديد فى الموسم المقبل القارة السمراء مع أكبر وأعرق أنديتها حسب تأكيدات اللاعب لوكيل أعماله.

 

ويُعد جاكسون موليكا واحداً من أربعة لاعبين أجانب يُفاضل بينهم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لإختيار أحدهم لأرتداء قميص المارد الأحمر خلال الموسم المقبل .

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