مسلسل قيامة عثمان 26 diriliş Osman| شاهد المؤسس عثمان 26

مسلسل قيامة المؤسس عثمان 26: تعرض الليلة شهد الحلقة 26 من مسلسل قيامة المؤسس عثمان diriliş Osman على قناة أي تي في التركية وسط أنباء باقتراب نهاية الموسم الحالي من المسلسل إذ نشرت بعض صفحات الفيس بوك التي تحمل اسم المسلسل ، أنه لم يتبقى سوى حلقتين أو ثلاث حلقات على الأغلب لانتهاء هذا الموسم، وأنه سيعود في موسمه الثاني شهر 12 ، وفقا لما نشر نقلا عن فريق العمل، ويترقب عشاق الدراما التركي ومتابعي المسلسل التاريخي الشهير عرض الحلقة 26 بشغف بالغ في ظل ما جاء في البرومو الإعلاني التشويقي للحلقة والذي أشار إلى مفاجآت كثيرة تحملها أحداث الحلقة الجديدة.









مسلسل قيامة المؤسس عثمان 26





وفي مقابل الأخبار التي يتم تداولها عن المسلسل الذي يتابعه الملايين عبر مختلف شاشات الفضائيات، لم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل.









وكان منتج العمل محمد بوزداغ سبق وصرّح أنّ المسلسل قد يمتد إلى خمسة مواسم لكنه لم يعلن عن موعد عرض الجزء الثاني في ظل ما يشهده العالم من توقف تصوير غالبية الأعمال الدرامية بسبب تفشي فيروس كورونا.









أحداث الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان 26





ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان أحداثا فاصلة منها عودة تورغوت الذي قام بفتح القلعة وقتل كونور على يد أخيه كونغار، الذي يعتقد أنه كان واقعا تحت تأثير السحر





ويشير البرومو أيضا إلى أن المؤسس عثمان يعيش أجواء الاستعداد لحفل زفافه، كما أنه سيتمكن من السيطرة صوفيا وبالغاي عقب القبض عليهم ، غير أن هناك من اللقطات ما يشير لهروب صوفيا من جنود عثمان، ليترك الإعلان المشاهد مترقبا.



