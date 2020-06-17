خاص.. قبل طرحها تعرف على كواليس أغنية "هتعدي" لهاني شاكر (صور)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:33 م
هاني شاكر
هاني شاكر
نور طلعت
انتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر خلال الأيام القليلة الماضية من تسجيل أغنيته الجديد بعنوان "هتعدي" ويهدف من خلالها إلى بث حالة من الأمل والتفاؤل في زمن الكورونا.


الأغنية من كلمات الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، وماستر أمير محروس، وسيتمطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف ملحن الأغنية أحمد البرازيلي، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن كواليس الأغنية قائلًا،:" بدأت العمل في هذه الأغنية مع الشاعر رامي أمين منذ أخر شهر رمضان الماضي، وبعد العيد سجلتها بصوتي في ستديو الموزع زووم،ثم أرسلتها إلى الفنان هاني شاكر عبر"واتساب"، وأبدى إعجابه بالأغنية ثم أخبرني أنه سيغنيها وتتولى شركة "نجوم ريكوردز" إنتاجها.

وأضاف،:"في الحقيقة أنا سعيد جدًا بتعاوني مع الفنان الكبير هاني شاكر، وأتمنى أن تنال إعجاب واستحسان الجمهور فور طرحها".

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا".
خاص.. قبل طرحها تعرف على كواليس أغنية "هتعدي" لهاني شاكر (صور)
خاص.. قبل طرحها تعرف على كواليس أغنية "هتعدي" لهاني شاكر (صور)
خاص.. قبل طرحها تعرف على كواليس أغنية "هتعدي" لهاني شاكر (صور)
خاص.. قبل طرحها تعرف على كواليس أغنية "هتعدي" لهاني شاكر (صور)
خاص.. قبل طرحها تعرف على كواليس أغنية "هتعدي" لهاني شاكر (صور)
خاص.. قبل طرحها تعرف على كواليس أغنية "هتعدي" لهاني شاكر (صور)
خاص.. قبل طرحها تعرف على كواليس أغنية "هتعدي" لهاني شاكر (صور)
خاص.. قبل طرحها تعرف على كواليس أغنية "هتعدي" لهاني شاكر (صور)

أخبار تهمك

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

وادي دجلة يخطط لضم فيراري الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل| بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة.. وقرار بشأن ألبان الأطفال

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 45 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

05:01 م

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

04:20 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟