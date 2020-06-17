خاص.. قبل طرحها تعرف على كواليس أغنية "هتعدي" لهاني شاكر (صور)

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انتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر خلال الأيام القليلة الماضية من تسجيل أغنيته الجديد بعنوان "هتعدي" ويهدف من خلالها إلى بث حالة من الأمل والتفاؤل في زمن الكورونا.





الأغنية من كلمات الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، وماستر أمير محروس، وسيتمطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكشف ملحن الأغنية أحمد البرازيلي، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن كواليس الأغنية قائلًا،:" بدأت العمل في هذه الأغنية مع الشاعر رامي أمين منذ أخر شهر رمضان الماضي، وبعد العيد سجلتها بصوتي في ستديو الموزع زووم،ثم أرسلتها إلى الفنان هاني شاكر عبر"واتساب"، وأبدى إعجابه بالأغنية ثم أخبرني أنه سيغنيها وتتولى شركة "نجوم ريكوردز" إنتاجها.



وأضاف،:"في الحقيقة أنا سعيد جدًا بتعاوني مع الفنان الكبير هاني شاكر، وأتمنى أن تنال إعجاب واستحسان الجمهور فور طرحها".



وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا".

