شقيق "فلويد" يطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في مقتله

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
وكالات

اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الأربعاء، أن مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد "عمل وحشي" يعكس "عنصرية بنيوية"، وطالب شقيقه بتحقيق أممي في مقتله.

وقالت باشليه" خلال جلسة حول العنصرية وعنف الشرطة، دعت إليها دول إفريقية في أعقاب مقتل فلويد على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة: إنه "عمل وحشي غير مبرر يعكس العنصرية البنيوية التي تؤثر على ملايين الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية".

كما اعتبرت أن أعمال العنف العنصرية هي "من مخلفات تجارة الرفيق والاستعمار"، مبدية تأييدها لمنح "تعويضات بطرق عدة".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا شقيق جورج فلويد، الذي قتل لدى توقيفه من قبل شرطي أبيض، الأمم المتحدة إلى "مساعدة الأمريكيين السود" ولا سيما من خلال إنشاء لجنة تحقيق مستقلة" حول عنف الشرطة.

وقال فيلونيز فلويد، في رسالة شديدة اللهجة عبر الفيديو تم بثها خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: إن "لديكم القدرة على مساعدتنا في الحصول على العدالة".

وفي مشروع قرار تم التداول به، يوم أمس الثلاثاء، دانت مجموعة الدول الأفريقية بشدة "الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة لقوات الأمن ضد أفارقة وأشخاص من أصول أفريقية والعنصرية المتجذرة في النظام القضائي في الولايات المتحدة ومناطق اخرى في العالم".

وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وهي هيئة تخصص عموما للأزمات الكبرى كالنزاع السوري، والهدف منها هو "إحالة على القضاء المسؤولين" عن أعمال العنف، ويفترض أن تنشر استخلاصاتها خلال عام.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية: أنها "فكرة سخيفة"، موضحاً أنه تم توجيه تهمة "القتل" أو التآمر إلى الشرطيين الأربعة المتورطين في وفاة جورج فلويد، وأن مينيسوتا تسمح بنقل جلسات المحاكمة مباشرة، مضيفاً أنه "لا يمكن أن يكون هناك شفافية أكبر". 

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