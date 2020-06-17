كاواساكي.. الجزائر تسجل اول حالة إصابة بأجدد نوع من "فيروس كورونا"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:21 م
كاواساكي
كاواساكي
أعلنت الجزائر، أمس الثلاثاء الموافق 16/6/2020، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت البروفيسور سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، إن الإصابة بمرض كاواساكي ظهرت على طفل عمره 3 سنوات، وتعيش عائلته في عين توتة بباتنة. 

وسنُقدم لكم متابعينا الكرام، اليوم، أبرز المعلومات عن مرض "كاواساكي" المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19):-

يبدأ مرض كاواساكي بحمى شديدة لمدة خمسة أيام على الأقل، إلى جانب العلامات والأعراض الأخرى، طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم الطفح أكثر حدة في منطقة الحفاض.

واحمرار العينين تورم الغدة الليمفاوية على جانب واحد من الرقبة، تورم اليدين والقدمين مع احمرار على راحتي اليدين وباطن القدمين، احمرار الشفاه جدًا وتورمها و تشققها، وللسان يصبح أشبه بالفراولة مع بقع خشنة حمراء، عصبية، وتهيج شديد تقشير أصابع اليدين والقدمين (عادة بعد 2 إلى 3 أسابيع من بداية الحمى).

المضاعفات إذا تُرك الطفل بدون علاج:

- قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل، التهاب الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤثر على الشرايين التاجية - الأوعية الدموية التي تغذي القلب بالقلب.

- تمدد الأوعية الدموية أيضًا.

- تمدد الأوعية الدموية هو تضخم من جدار الأوعية الدموية التالفة والضعيفة.

وقال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن مرض كاواساكي اضطراب نادر في الأوعية الدموية تم تشخيصه أول مرة سنة 1961 فى 60 دولة.

وأوضح بدران أن الإصابة لمن تقل أعمارهم عن 5 سنوات ممن لديها أنماط جغرافية مختلفة، وهي أعلى بكثير في دول شمال شرق آسيا بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان، وهي أعلى بنسبة 30 مرة من مثيلتها في أمريكا الشمالية وأوروبا.


ولفت بدران إلى أن 90٪ من حالات مرض كاواساكي في الأطفال تحدث دون سن 5 سنوات وأكبر من 6 أشهر، موضحًا أن الأولاد أكثر عرضة للإصابة به من البنات بـ 1.5 مرة، مشيرًَا إلى أنة مرض كاواساكي ليس معديًا.

ونوه بدران إلى أن سبب مرض كاواساكي غير معروف ،ولكن يُعتقد أنه رد فعل من قبل جهاز المناعة في الجسم:"لم يجد سببًا محددًا لمرض كاواساكي، قد يكون مرتبطًا بالجينات والفيروسات والبكتيريا وأشياء أخرى في  البيئة المحيطة بالطفل، مثل المواد الكيميائية والمهيجات".

ويقلل العلاج خلال الأيام العشرة الأولى من المرض بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الدم. لذلك ، من المهم للغاية أن يتم التشخيص في اليوم العاشر من المرض. يجب أن يبدأ العلاج في أقرب وقت ممكنيخرج الأطفال الذين تم علاجهم من مرض كاواساكي إلى المنزل من المستشفى بجرعة منخفضة من الأسبرين عن طريق الفم كل يوم لمدة 6 إلى 8 أسابيع.

الأطفال المصابون بالكورونا وكواساكى لا يستجيبون للعلاج التقليدي و يحتاجون لجرعات عالية من الأدوية، و الأطفال الذين أصيبوا بمتلازمة الصدمة السامة يحتاجون إلى مساعدة في التنفس و إدخالهم وحدات العناية المركزةتم الإبلاغ عن متلازمة كاواساكى النادرة فى الأطفال في العديد من البلدان الأوروبية، يمكن ربطها بـ COVID-19 كان الأطفال يعانون من أعراض متداخلة من فيروس كوفيد-19  الشديد، ومتلازمة الصدمة السامة، ومرض كاواساكي.

واختتم بدران، بعض هؤلاء الأطفال ثبت إصابتهم بـ فيوس كوفيد-19  مختبريًا كان هناك نحو 15 حالة إصابة بمرض كاواساكي في فرنسا على الرغم من عدم اختبار جميع الحالات  لـلفيروس

لكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا وكانت هناك صلة مباشرة بين الفيروس ومرض كاواساكيلسنا متأكدين مما إذا كانت هذه الأعراض النادرة ناتجة عن فيروس كورونا الجديد أو بسبب شيء آخر.

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