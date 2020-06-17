يصيب الاطفال والعلماء يحذرون الكبار منه.. معلومات عن مرض كاواساكي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:19 م
مرض كاواساكي
مرض كاواساكي
يصيب الاطفال والعلماء يحذرون الكبار منه.. معلومات عن مرض كاواساكي

يعتقد كبار خبراء الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية أن المرض الالتهابي المعرف باسم "مرض كاواساكي"، والذي يرتبط بفيروس كورونا التاجي المستجد، قد أصبح قادراً على إصابة البالغين في أوائل العشرينات من العمر ولم يعد مقتصرا على الأطفال.

ومعروف أن هذا المرض كان يصيب الأطفال من قبل، حيث اكتشف الباحثون فيما بعد أنه مرتبط بفيروس كورونا التاجي المستجد. لكنهم صدموا عندما تم نقل بعض المرضى في العشرينيات من العمر إلى المستشفى مؤخرا وهم مصابين به، حيث كان المرضى من كل من ولايتي سان دييغو ونيويورك.

وظهرت أول حالة مصابة بمرض كاواساكي في الجزائر، وهي تعود لطفل، عمره 3 سنوات، وفق ما ذكرته رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي بباتنة.

أول حالة إصابة بمتلازمة «كاواساكي»

وذكرت إدارة الصحة الوطنية البريطانية ، أن مرض كواساكي يعرف أيضا بمتلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية، ويؤثر بدرجة أولى في الأطفال دون سن الخامسة.


أعراض كاواساكي

ومن أعراضه تورم الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى مضاعفات في الشرايين التاجية (الأوعية الدموية التي تغذي القلب بالدم)، كما يمكن أن يسبب 'كاوازاكي' تمدد الأوعية الدموية، التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية وأمراض القلب.

وفي الحالات الأقل احتمالا، يمكن أن يحدث نزيف داخلي عندما ينفجر تمدد الأوعية الدموية.

ويعاني سنويا، ما يقدر بنحو 8 من كل 100000 طفل من مرض كاواساكي، وفقا لأرقام من NHS، وحوالي 25% من الحالات من مضاعفات في القلب.

ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة لدى حوالي 2 إلى 3% من الحالات إذا لم يتم علاجها.

وحسب التقارير الأخيرة فإن أسباب مرض 'كاوازاكي' غير معروفة حاليا، وهو غير معد.

وتنص  إدارة الصحة الوطنية البريطانية، على أنه من المحتمل أن يتأثر الطفل إذا ورث جينات معينة من والديه.

يصيب الاطفال والعلماء يحذرون الكبار منه.. معلومات عن مرض كاواساكي

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