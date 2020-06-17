القصة الكاملة لتأجيل إعدام أمريكي لعدم وجود كاهن أثناء تنفيذ الحكم

قامت محكمة أمريكية عليا بتأجيل إعدام سجين فى اللحظة الأخيرة، بعدما قامت الكنيسة الكاثوليكية بحملة تضامنية من أجل السماح لكاهن بحضور تنفيذ الحكم.

وقال "مؤتمر تكساس الكاثوليكى للأساقفة" إن حقوق السجين، روبن جوتيريش، الدستورية والحرية الدينية انتهكت بقرار اتخذ قبل سنة يحظر وجود رجال دين فى غرفة الإعدام.





فيما علق القس رفعت فكرى رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي على هذا الموضوع، قائلا: يرى البعض أن الأحكام الأعدام النهائية يجب مراجعتها لأنها تتنافى مع حقوق الإنسان وأن إنهاء حياة المتهم قد يغلق أمامه بابا للتوبة وإصلاح المسار.





تابع "فكرى" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: أما في حالة تنفيذ حكم الإعدام فمن المناسب وجود رجل دين مع المتهم للنصح والإرشاد والمساندة في اللحظات الأخيرة، وهي فرصة لأقتياد المتهم للتوبة والعودة إلى الله في اللحظات الأخيرة من حياته.





وأوضح شون نولان، وهو أحد المحامين، أن جوتيريش "كاثوليكى متدين، يتطلب إيمانه حضور رجل دين لمساعدته على الانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى".



