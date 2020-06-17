على طريقتها الخاصة.. "نايل سينما" تحتفل بمرور 100 عام على ميلاد فريد شوقي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:04 م
فريد شوقي
فريد شوقي
الفجر الفني
قال أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة إن قناة نايل سينما برئاسة السيناريست سيد فؤاد الجناري سوف تحتفي بمئويه الملك فريد شوقي، وتقرر أن يستمر الاحتفاء بملك الترسو حتى نهايه 2020 من خلال برامج القناة المختلفة بالاضافة الى الأفلام التسجيلية القصيرة عن الملك.

وأوضح أنه تم الانتهاء من عمل 4 أفلام وثائقية قصيرة عن أهم أفلامه في فتره الستينات والثمانينات وجاري التحضير لمجموعه أخرى من الأفلام تتناول فتره الخمسينات والسبعينات والتسعينات..والأفلام الاربعه التي تم انجازها من إعداد مني عمري وإخراج ايمان الشرقاوي مونتاج وليد عمر ،منسق تقارير محمد محمدين

وأضاف أنه تم عمل حلقة خاصة من برنامج سينما أخرى عن سينما فريد شوقي وتضمنت الحلقة اعادة قراءة لفيلميه كلمة شرف والليلة الموعودة شارك فيها الناقد الفني أحمد سعد الدين والناقدة الفنية امنيه عادل والحلقة من تقديم رباب الشريف وإعداد مني عمري وإخراج ايمان الشرقاوي مونتاج وليد عمر مديري تصوير سامح عزب ومحمود فيصل وبسمة الجزار وفريق الانتاج احمد حسن واحمد حجاج ، احمد فهمي و احمد رفاعي، قراءة تعليق نشوي محمد علي. 

كما احتفى برنامج اكشن بملك الترسو من خلال حلقة خاصة تناولت مشوار الفنان فريد شوقي في إطار تسجيلي واستعرضت الحلقه أهم أعماله والمحطات الاساسية في مشواره وجزء من حديث نادر للفنان فريد شوقي والحلقة من تقديم رباب الشريف وإعداد مني عمري ومروه حربي وإخراج هناء عبد الدايم.

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