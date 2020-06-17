على طريقتها الخاصة.. "نايل سينما" تحتفل بمرور 100 عام على ميلاد فريد شوقي

قال أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة إن قناة نايل سينما برئاسة السيناريست سيد فؤاد الجناري سوف تحتفي بمئويه الملك فريد شوقي، وتقرر أن يستمر الاحتفاء بملك الترسو حتى نهايه 2020 من خلال برامج القناة المختلفة بالاضافة الى الأفلام التسجيلية القصيرة عن الملك.





وأوضح أنه تم الانتهاء من عمل 4 أفلام وثائقية قصيرة عن أهم أفلامه في فتره الستينات والثمانينات وجاري التحضير لمجموعه أخرى من الأفلام تتناول فتره الخمسينات والسبعينات والتسعينات..والأفلام الاربعه التي تم انجازها من إعداد مني عمري وإخراج ايمان الشرقاوي مونتاج وليد عمر ،منسق تقارير محمد محمدين



