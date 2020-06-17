"الصحة" السعودية تدشن مراكز "تأكد" للفحص عن كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:00 م
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
الفجر السعودي
قامت وزارة الصحة السعودية، بتدشين مراكز ثابتة ومتنقلة لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة، عبر تويتر، اليوم الأربعاء، مراكز تأكد للفحص عن كورونا بكل سهولة وأمان، يمكنك إجراء فحص كورونا عبر مراكز ثابتة ومتنقلة، من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي

وكانت وزارة الصحة، كشفت عن تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 141234، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 91662.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1091 حالة، وتم تسجيل 39 حالة وفاة، و2122 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,802 مليون إصابة، بينهم أكثر من 430 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,003 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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