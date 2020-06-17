تقارير.. رابطة الدوري الإمارتي تقرر إلغاء بطولة الدوري

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
وكالات

 

 

كشفت تقارير إماراتية، عن عزم رابطة دوري المحترفين الإماراتيه إلغاء الموسم الحالي من الدوري الإماراتي «دوري الخليج العربي».

 

ووفقا لقناة «أبو ظبي الرياضية» على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» أن رابطة دوري المحترفين الإماراتي قد قررت إلغاء دوري الخليج العربي، وإلغاء الهبوط، مع دعوة الأندية لاجتماع عن بعد غدًا الخميس، لمناقشة تتويج الأهلي من عدمه، وقبول أو رفض زيادة عدد أندية الدوري إلى 16 فريقًا.

 

ومن جانبه قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، عقد اجتماعًا طارئًا، في تمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة.

 

وسيعقد الاجتماع الطارئ بنظام الاتصال المرئي عن بعد، حيث سيتم مناقشة أخر المستجدات المتعلقة بمصير الموسم الكروي والمسابقات المحلية.

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