"أوبك" تكشف عن وعد تعافي الطلب على النفط

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
توقعت منظمة أوبك تعافيا تدريجيا للطلب على النفط الذي تضرر من أزمة فيروس كورونا، وقالت إن تخفيضات الإمدادات غير المسبوقة التي تطبقها المنظمة ومنتجون آخرون تسهم بالفعل في إعادة التوازن للسوق.

وفي تقرير شهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو هبوط أبطأ من نزول حاد بأكثر من 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى.

وقالت أوبك في التقرير ”من المتوقع تعاف تدريجي حتى نهاية 2020“.

ولم تزد أوبك تقليص توقعاتها للطلب على النفط في 2020 في التقرير.

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