بريطانيا.. "جونسون" يتعرض لحادث سير أمام مبنى البرلمان

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:54 م
رئيس الوزراء البريطاني - جونسون
رئيس الوزراء البريطاني - جونسون
وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أنه تعرض إلى حادث سير أمام مبنى البرلمان في لندن، لافتاً إلى عدم سقوط أي إصابات.

وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي لجونسون، في تصريح صحفي: إن "رئيس الوزراء كان داخل السيارة، ولا توجد أي إصابات بالحادث".

وأوضحت شهود عيان أن سيارة جونسون كانت خارجة من منطقة البرلمان عندما اصطدمت بها عربة تابعة لقوات الأمن، نقلا عن وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وذكرت "رويترز" أن الحادث نجم بسب توجه شخص شارك في مظاهرة كردية قرب البرلمان إلى الطريق نحو سيارة جونسون، ما دفعها إلى التوقف فورا لتصطدم بها عربة لقوات الأمن كانت تسير خلفها.

وتعرض الصدام الخلفي لسيارة "جونسون" لأضرار بسيطة، وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً في الحادث واحتجزت المتظاهر الذي تسبب فيه.

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