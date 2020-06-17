بدء تشغيل أول خط إنتاج الكمامات بسفاجا بإنتاج 1700 كمامة يوميًا وبيعها بسعر التكلفة للمواطنين

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شهدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، بدء تشغيلخط الإنتاج في منصع إنتاج الكمامات الذي تم تجهيزه بالتعاون بين جميعة نداء بقنا وجمعية عمرو بن الخطاب وإدارة الشئون الاجتماعية بسفاجا.



وأوضحت "المغربي" انه تم تدريب 20 فتاة للعمل لمدة 8ساعات من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرًا لإنتاج 1700 كمامة يوميًا وبيعها بسعر الجملة للمواطنين.



أكدت "رئيس المدينة" أنه جاري طرح الإنتاج على المواطنين بسعر التكلفة وتوفير كميات مناسبة لخدمة المواطنين في ظل تضاعف معدل استخدامها في الوقت الحالي واستخدامها بكثافة بين المواطنين كأحد وسائل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأضافت أنه سيتم بيع تلك المنتجات بسعر التكلفة التى تترواح بين 2جنيه و2،5 جنيه من خلال منافذ بيع يتم تحديدها بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية.



مشددةً على ضرورة مراعاة الشروط والمواصفات المقررة لذلك مشيدةً بالتنسيق وتضافر الجهود المبذولة بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في دعم عمل الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك لحماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.



وناشدت" رئيس المدينة" المواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء طبقًا لارشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، تسجيل 1567 إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، مؤكدة خروج 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.



من جهته، أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، يتبعها بقية المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.



وتابع أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.



وتابع أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".