أدوية للأمراض المستعصية تستخدم لعلاج كورونا.. تعرف عليها

لاتزال جائحة فيروس كورونا تعصف بالعالم، ما دفع العلماء والخبراء الي استكشاف خصائص الفيروس، لإيجاد علاج فعال للحد من انتشاره، وقد تبين أن أدوية المستخدمة للأمراض المستعصية تخفف من أعراض الفيروس.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الدراسات والأبحاث عن علاقة أدوية الامراض المستعصية بفيروس كورونا:





أدوية التهاب الرئوي:

يعتقد الباحثون أن الحالات الحادة من المرض يتسبب فيها إفراط برد الفعل من جانب جهاز المناعة، يعرف باسم "عاصفة سيتوكين"، لذلك اجروا العديد من الأبحاث حول الأدوية التي تكبح خصائص معينة في وقف تصاعد الأعراض والمضاعفات.





وكشف العلماء عن عقار "ناميلوماب" من إنتاج شركة "إيزانا بيوساينسز"، حيث يمد الجسد بجسم مضاد وحيد النسيلة، وقد دخل العقار بالفعل مرحلة التجارب الأخيرة على علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.





أما عن عقار "ناميلوماب" فيستخدم لعلاج عنصر السيتوكين المسمى "جي إم سي إس إف"، الذي يكون محفز رئيسي في المستويات التي لا تخضع للسيطرة للالتهاب المفرط في الرئتين، الذي لوحظ لدى مرضى فيروس كورونا، ويجري اختبار هذا الدواء حاليا في إيطاليا كعلاج لمرضى الفيروس.





أدوية السرطان:

وأكد العلماء أن دواء "إنفليكسيماب سي تي بي 13"، الذي طورته شركة "سيلتريون هيلثكير" البريطانية، والذي يعتبر علاج مضاد لما يسمى عامل نخر الورم، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي ومتلازمة القولون العصبي، يستخدم كعلاج فعال لفيروس كورونا.





وأشارت دراسة أميركية حديثة الي أحد الأدوية المستخدمة في علاج سرطان الدم، قد يساعد مرضى فيروس كورونا المستجد، لاسيما الذين يعانون ضيقا في التنفس وتتطلب حالاتهم البقاء في المستشفى.





ويعتبر دواء السرطان "أكالابروتينيب"، دواء لمرضى الذين يعانون حالات حرجة بسبب "كوفيد 19، حيث يثبط عمل بروتين، الذي يخفض بدوره الضغط التنفسي على الرئتين، وكذلك الاستجابة المناعية المفرطة ضد الفيروس.





أدوية ارتفاع ضغط الدم: