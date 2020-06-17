السلطات الأردنية تشيد بالمساعدات الطبية الإماراتية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
وكالات

ثمنت السلطات الأردنية إرسال دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات ومستلزمات طبية إلى مدينة عمان، وأكدت على دعم هذه المساعدات لجهود الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" في المملكة الهاشمية.

وكان أمين عام الديوان الملكي الأدرني محمد الكركي، قد حضر يوم الاثنين الماضي، لاستقبال طائرة المساعدات الإماراتية التي حملت 12.4 طن من المساعدات والإمدادات وأجهزة الفحص يستفيد منها نحو 12 ألف شخص يعملون في الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة الفيروس التاجي.

وأكد بيان رسمي أردني على أن تلك المبادرة تأتي في إطار التعاون والجهود الثنائية المبذولة لمواجهة الوباء، وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقدّم وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة، جزيل شكر والعرفان لدولة الإمارات قيادة وشعباً على المبادرة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,295 مليون إصابة، بينهم أكثر من 446 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,347 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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