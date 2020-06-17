بكين تتخذ إجراءات جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا





قرر مكتب بلدية بكين للألعاب الرياضية، اليوم الأربعاء، تعليق الأحداث الرياضية وغلق صالات رياضية محددة، بعد التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة الصينية.





وسيتم تعليق جميع أنواع الأنشطة الرياضية وغلق جميع حمامات السباحة والصالات الرياضية ومنع رياضات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وجميع الرياضات الجماعية الأخرى، و في المقابل يُفرض على جميع المنشآت الرياضية الأخرى المفتوحة اتباع تعليمات صارمة بهدف منع العدوى.





وفي وقت سابق من اليوم، ألغى مطارا بكين أكثر من ألف رحلة جوية، أي ما يعادل 70% من الرحلات المقررة.





وأثار اكتشاف بؤرة جديدة لوباء كورونا في سوق تشينفادي في بكين الذعر بأرجاء البلاد، عقبق أن كانت الصين نجحت في وقت سابق من العام الجاري، في السيطرة بشكل كبير على انتشار عدوى كورونا، من خلال إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق مشددة.



