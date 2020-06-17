بكين تتخذ إجراءات جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:46 م
وكالات
قرر مكتب بلدية بكين للألعاب الرياضية، اليوم الأربعاء، تعليق الأحداث الرياضية وغلق صالات رياضية محددة، بعد التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة الصينية.
وسيتم تعليق جميع أنواع الأنشطة الرياضية وغلق جميع حمامات السباحة والصالات الرياضية ومنع رياضات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وجميع الرياضات الجماعية الأخرى، وفي المقابل يُفرض على جميع المنشآت الرياضية الأخرى المفتوحة اتباع تعليمات صارمة بهدف منع العدوى.
وفي وقت سابق من اليوم، ألغى مطارا بكين أكثر من ألف رحلة جوية، أي ما يعادل 70% من الرحلات المقررة.
وأثار اكتشاف بؤرة جديدة لوباء كورونا في سوق تشينفادي في بكين الذعر بأرجاء البلاد، عقبق أن كانت الصين نجحت في وقت سابق من العام الجاري، في السيطرة بشكل كبير على انتشار عدوى كورونا، من خلال إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق مشددة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,295 مليون إصابة، بينهم أكثر من 446 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,347 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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