عمر العبداللات وصلاح الأخفش في "دويتو" عاطفي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:46 م
عمر العبداللات وصلاح الأخفش
عمر العبداللات وصلاح الأخفش
أحمد رمضان متولي

في عمل يعد مفاجأة فنية عربية، إجتمع صوت الأردن الفنان عمر العبداللات بالصوت اليمني الفنان صلاح الأخفش بعمل غنائي "دويتو" سيحمل عنوان "تدري تمنيت أشوفك" تم تسجيله وتنفيذه بالعاصمة الأردنية عمّان، من كلمات والحان الشاعر والملحن الكبير إبراهيم الطائفي وتوزيع موسيقي للموزع خالد العلي.

 

وسيخرج العمل للنور بعد الإنتهاء من عملية المونتاج للفيديو كليب الذي صور يوم أمس في الأردن مع المخرج عبدالفتاح إسماعيل من إنتاج عمر العبداللات نفسه، وسيتم عرضه عبر جميع القنوات الفضائية العربية الى جانب القناة الرسمية للعبداللات في موقع "اليوتيوب" والذي تم تصويره ضمن أحداث ملائمة للعمل الذي يحمل العاطفية بأفكار غنائية ولحنية جديدة.

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

وادي دجلة يخطط لضم فيراري الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

فايلر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل| بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة.. وقرار بشأن ألبان الأطفال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ ساعة الا ربع

صفقة الموسم.. الدبابة الإفريقية يوافق على الانتقال للأهلي

منذ 19 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

05:01 م

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

04:20 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟