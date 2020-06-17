قطر: تسجيل 1097 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:26 م
وكالات
سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، 1097 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 1711 مصابا من الفيروس.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان: "ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 83174، كما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 82"، لافتة إلى "وصول إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 62172 حالة".
وأضوحت أن البلاد بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له، إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط.
كما أشارت إلى أن دولة قطر بدأت منذ يوم الإثنين الماضي في رفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة كورونا على أربع مراحل تستمر حتى أول سبتمبر القادم، وذلك بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة.
ونبهت أن رفع القيود تدريجيا لا يعني زوال جائحة كورونا، بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي التي تراعي الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع.
وتأتي قطر في المركز الثاني في قائمة الدول الخليجية من حيث عدد الإصابات بكورنا، بعد السعودية، تليها الإمارات.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,295 مليون إصابة، بينهم أكثر من 446 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,347 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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