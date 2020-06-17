فيروس كورونا فرصة نجم ليفربول للتألق في البريميرليج

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الياباني تاكومي مينامينو نجم ليفربول الإنجليزي يستعد لعودة بطولة الدوري الإنجليزي وذلك من أجل محو الصورة السلبية عن مستواه وتقديم نفسه بشكل متميز مع الحمر كما فعل ذلك مع فريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي.





وأفادت التقارير الصحفية بأن مينامينو يعلم أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق سوف يمنحه فرص كثيرة من أجل المشاركة حتى نهاية الموسم خاصة أن الفريق قريب من حسم اللقب لصالحه بالإضافة إلى أن عدد التغييرات ارتفع إلى خمسة تغييرات في ظل عدم وصول اللاعبين للجاهزية الكاملة.





وأوضحت التقارير الصحفية أن النجم الياباني البالغ من العمر 25 عامًا سيحاول إظهار جميع إمكانياته بضغوطات أقل في حال حسم فريقه اللقب بالفعل في الجولات المقبلة وهو يعلم أن ظهوره بمستوى غير جيد حتى نهاية الموسم قد يهدد استمراره مع الريدز.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مينامينو انتقل إلى ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية مقابل 8.5 مليون يورو قادمًا من صفوف سالزبورج وأنه شارك في 7 مباريات فقط حتى الآن مع متصدر الدوري الإنجليزي ولكنه لم يكن مقنع بالشكل المطلوب.



