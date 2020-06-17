فيروس كورونا فرصة نجم ليفربول للتألق في البريميرليج

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية عالمية أن الياباني تاكومي مينامينو نجم ليفربول الإنجليزي يستعد لعودة بطولة الدوري الإنجليزي وذلك من أجل محو الصورة السلبية عن مستواه وتقديم نفسه بشكل متميز مع الحمر كما فعل ذلك مع فريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن مينامينو يعلم أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق سوف يمنحه فرص كثيرة من أجل المشاركة حتى نهاية الموسم خاصة أن الفريق قريب من حسم اللقب لصالحه بالإضافة إلى أن عدد التغييرات ارتفع إلى خمسة تغييرات في ظل عدم وصول اللاعبين للجاهزية الكاملة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن النجم الياباني البالغ من العمر 25 عامًا سيحاول إظهار جميع إمكانياته بضغوطات أقل في حال حسم فريقه اللقب بالفعل في الجولات المقبلة وهو يعلم أن ظهوره بمستوى غير جيد حتى نهاية الموسم قد يهدد استمراره مع الريدز.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مينامينو انتقل إلى ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية مقابل 8.5 مليون يورو قادمًا من صفوف سالزبورج وأنه شارك في 7 مباريات فقط حتى الآن مع متصدر الدوري الإنجليزي ولكنه لم يكن مقنع بالشكل المطلوب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول كورونا ايفرتون الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة.. وقرار بشأن ألبان الأطفال

منذ ساعة و 24 دقيقة

انقلاب في ريال مدريد بسبب كيليان مبابي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية من نيمار لبرشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

فايلر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ ساعة

رسمياً.. غياب نجم برشلونة عن مواجهة إشبيلية وعودة ألبا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 15 ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ليفربول يستعد لضم أول صفقاته الشتوية

ليفربول يحسم صفقة نجم سالزبورج

ليفربول يستعد للإعلان عن صفقته الأولى في الميركاتو الشتوي

ليفربول يتفوق مجدداً على مانشستر سيتي

رسميا.. ليفربول يعلن تعاقده مع تاكومي مينامينو

الكشف عن رقم قميص مينامينو مع ليفربول (صورة)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

01:03 م

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

12:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟