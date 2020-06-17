بحضور المحافظ.. فض تجمعات مواطنين داخل شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
شن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف اليوم الإربعاء حملة على الشواطئ في منطقة أبو تلات غرب المحافظة، وذلك لفض تجمعات المواطنين داخل الشاطئ، عقب ورود بلاغات بتواجد تجمعات مواطنين داخل شواطئ المحافظة المفتوحة.

وقد وجه المحافظ كلمة للمواطنين"خافوا على أنفسكم وأرواحكم، وعندما نفتح الشواطئ حنبلغ المواطنين، وغلق الشواطئ هو قرار من مجلس الوزراء، للحفاظ على المواطنين من العدوى".

وأعلن المحافظ تحرير محضر وغرامة فورية على مستأجر الشاطئ، بسبب قيامه بفتح الشاطئ، لتجمعات المواطنين، وأنه سيقوم غدًا الخميس بجولة، للتأكد من الغلق التام لجميع الشواطئ.

وفي السياق ذاته، أمر اليوم محافظ الإسكندرية بتوقيع غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف جنية على عدد (٥) من مستأجري الشواطئ على مستوي المحافظة، وكذلك علي عدد (٦) من مجالس إدارات بعض الجمعيات المخصص لها مساحات شاطئية بنطاق حي العجمي، بسبب عدم إتخاذهم الإجراءات الكافية لمنع دخول وتواجد المواطنين على الشواطئ، وذلك تفعيلا للإجراءات القانونية حيال تطبيق إجراءات الحظر والخاصة بمنع إرتياد الشواطئ.

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن حظر ارتياد الشواطئ ومنع كافة أشكال التجمعات حرصا علي الصحة العامة ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، تسجيل 1567 إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، مؤكدة خروج 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا. 

من جهته، أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، يتبعها بقية المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وتابع أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.

وتابع أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


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