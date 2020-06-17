وادي دجلة يخطط لضم فيراري الزمالك

كثف مسئولو نادى وادى دجلة مفاوضاتهم مع أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للزمالك والمعار حاليا لصفوف سموحة، لبحث إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى دجلة في الفترة المقبلة لتقديم عرض رسمي للقلعة البيضاء، من أجل الحصول على خدمات أبو الفتوح والذي يقدم مستويات مميزة مؤخرا.

وكان الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة طلب تدعيم مركز الظهير الأيسر فى الموسم الجديد، خاصة في ظل رغبة الفريق الدجلاوي في تجنب المواقف الحرجة التي وضع الفريق فيها مؤخرا بجدول الدوري.

يذكر أن نادى الزمالك لم يحسم حتى هذه اللحظة مصير أحمد أبو الفتوح من العودة للفريق، رغم تألقه مع المنتخب الأوليمبى وفريق سموحة.