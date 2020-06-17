أسطورة المنتخب التونسي السابق يكشف السر وراء تألق صلاح

أكد الأسطورة طارق دياب نجم منتخب تونس الأسبق، ان هناك العديد من المعايير التي جعلت من الدولي المصري محمد صلاح واحد من أفضل نجوم العالم، بل ووضعته في منافسه مع ميسي ورونالدو علي الالقاب الفردية.





وقال دياب عبر حسابه على “تويتر”: “عقلية صلاح الاحترافية جعلته يصل للقمة ويدخل في منافسة قوية مع نجوم كرة القدم في العالم”.





وأضاف “لكن التحدي الآن في مواصلة العمل على نفس النسق والتطور أكثر وأكثر في المستقبل”.



