عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:20 م
منتخب مصر
منتخب مصر
غدير أحمد
كشفت تقارير إعلامية يونانية، عن فضيحة جديدة لعمرو وردة لاعب نادي باوك سالونيك اليوناني ومنتخب مصر الأول خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت شبكة "On Sports" اليونانية، بعض المراسلات الخاصة بين وردة وصحفية يوناينة مُكلفة بتغطية أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني تُدعي ديمي ستاماتيليا، حيث حاول اللاعب المصري مغازلتها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وبدأ وردة مراسلة الفتاة عبر حسابه على "انستجرام"، وذلك من أجل أن ترسله له رقم هاتفها بالإضافة إلى رقم جواز السفر لحجز تذاكرة طيران لها إلى مدينة سالونيك لقضاء يوم معه  والعودة في يومًا آخر.

لكن ستاماتيليا رفضت ما قام به عمرو وردة وقاكت بنشر الرسائل عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وطاردت عمرو وردة نجم منتخب مصر  العديد من الاتهامات بالتحرش الجنسي خلال مشواره الكروي بالملاعب، بداية من اعتدائه على فتاة بمعسكر منتخب الشباب في تونس، مرورًا بتسريب مقطع فيديو له بواسطة فتاة مكسيكية خلال تواجده في معسكر منتخب الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية 2019، وتحرشه بعارضة أزياء مصرية، وقيامه ايضا بالتحرش بزوجات زملائه بفريق فيرينسي البرتغالي.

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