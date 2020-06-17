صحيفة: الإمارات تستطيع بفضل أبنائها وكوادرها أن تواكب كافة المستجدات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأربعاء، إنه "مع عودة العمل في الحكومة ومجتمع الأعمال والأنشطة الاقتصادية أكدت الحكومة الإماراتية على أنها حكومة مستقبلية، تستطيع بفضل أبنائها وكوادرها أن تواكب كافة المستجدات، وقادرة بفضل أنظمتها وبنيتها التحتية أن تتأقلم مع مختلف التحديات، وأكدت القيادة الرشيدة في الدولة فخرها بمجتمع الإمارات بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين".

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن "الذي استطاع أن يمضي يداً بيد مع الحكومة بمختلف جهاتها، وأن يكون داعما لجهودها وإجراءاتها، وأن يساهم بأدوار مختلفة نحو تحقيق هدف واحد، وهو أن تكون دولة الإمارات الأفضل دائما في مواجهة الأزمات والتحديات؛ حيث أن كل فرد في الإمارات الآن لديه الإحساس العالي بالمسئولية والحماس لأداء دور داعم للجهود الوطنية".

وتابعت: هذا ما أكده نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: "في الإمارات تطلعاتنا كبيرة.. وهممنا عالية.. والأهم من ذلك أن حكومتنا مرنة واستباقية.. وكفاءاتنا وفرق عملنا على قدر المسؤولية، وفريق حكومة الإمارات في مقدمة الصفوف.. قريب من المواطن والمقيم.. يحسن من خدماته.. ويجدد في قراراته.. والهدف هو بناء مستقبل يليق بأجيالنا القادمة بإذن الله" مؤكداً على أن العمل في حكومة الإمارات مستمر من الميدان.. وعن بعد.. بأسلوب جديد.

وأشارت إلى أنه وفي إطار التجديد والتحديث، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكاديمية الإعلام الجديد، وقال سموه: إن "الإعلام الجديد هو علم جديد.. له أدواته.. وأسراره.. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته"، وهكذا تتواصل توجيهات وقرارات القيادة الرشيدة للتجديد في دفع مسيرة البناء والتطوير لوطن يسعى إلى القمم.

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