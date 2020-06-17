سفير لاتفيا يزور اتحاد الغرف التجارية لبحث سبل التعاون في التحول الرقمي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة " Antons Liseckis " سفير لاتفيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك في ملف التحول الرقمي خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك في حضور أحمد الوسيمي وسامح زكي نائبي رئيس غرفة القاهرة وكريم غنيم عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة .

وتناول اللقاء مناقشات حول سبل التعاون بين الطرفين لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وكيفية الاستفادة من ملف التحول الرقمي بين الجانبين بما ينعكس على تطور العلاقات الاقتصادية بينهما .

وتعتبر زيارة سفير لاتفيا لغرفة القاهرة واتحاد الغرف التجارية هي الأولى بعد توليه مهمة سفارته بالقاهرة في ظل أزمة كورونا العالمية الحالية التي تحتم إيجاد سبل جديدة ومتطورة لزيادة العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة.
وقال المهندس إبراهيم العربي خلال اللقاء إن الحكومة المصرية تولي ملف التحول الرقمي اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة التطورات العصرية وتنمية وتطوير اقتصادنا القومي ، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الحكومة المصرية واتحاد الغرف التجارية في ملف التحول الرقمي ، وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة قطاع الأعمال العام لرقمنة شركات القطاع الخاص ويتم العمل على ذلك حاليًا.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد على أتم الاستعداد للتعاون مع السفارة لتوصيل رجال الأعمال بنظرائهم في لاتفيا لفتح مجالات تعاون جديدة على الصعيد الاقتصادي من خلال لغة العصر ، وهو ملف التحول الرقمي الذي نسعي من خلاله حاليًا لرقمنة كافة التعاملات علي كل المستويات.

وأشار إلى أن مصر بها نقلة تنموية كبيرة في الفترة الأخيرة على كافة المستويات ، منها المستوى الاقتصادي وهناك فرص تجارية وصناعية و استثمارية كبيرة وفي مشروعات قومية متنوعة وغير مسبوقة بالسوق المصري ، بجانب أن هناك منتجات كثيرة يمكن للسوق في لاتفيا الاستفادة منها وسيتم توفير كافة البيانات سواء عن الفرص الاستثمارية أو المنتجات المصرية التي يمكن تصديرها للسوق في لاتفيا وإرسالها إلى السفارة لوضعها أمام رجال الأعمال والمستوردين في لاتفيا ، كما أنه مطلوب من السفارة بيانات عن السوق في لاتفيا واحتياجاته من المنتجات المختلفة .

ووجه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعضاء غرفة القاهرة إلى ضرورة التنسيق مع السفارة في الأيام القادمة لبحث سبل زيادة التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتنظيم لقاءات ثنائية تسفر عن بروتوكول تعاون مشترك يزيد من العلاقات الثنائية الاقتصادية بين مصر ولاتفيا.

من جانبه قال سفير لاتفيا إن زيارته جاءت من منطلق حجم وثقل كيان اتحاد الغرف التجارية على المستوى الاقتصادي المصري وهو ما يحتم تعاون البلدين خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي في التعاملات الاقتصادية وهي لغة العصر الحديث ، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونًا جديدًا بين رجال الأعمال في البلدين عن طريق اتحاد الغرف التجارية المصرية وسفارة لاتيفا في القاهرة وسنكون بمثابة حلقة الوصل التي تزيد من التبادل التجاري بين مصر ولاتفيا معتمدين علي ملف التحول الرقمي في مشروعات اقتصادية في اقتصاد البلدين.

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