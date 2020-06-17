نشرة حوادث الفجر: تأجيل دعوى اتهام محمد رمضان بالإساءة لسمعة طيار

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:18 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

لتنازل والدها.. إخلاء سبيل خطيب فتاة كرداسة المتهم بالسرقة
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في واقعة سرقة خزينة منزل بكرداسة، بإخلاء سبيل شاب وآخر بعد الاتفاق مع خطيبته بسرقة خزينة والدها، لمروره بضائقة مالية، ولإتمام الزواج منها وكشفت التحقيقات، ان والد الفتاة تنازل عن المحضر بعد تصالح الطرفين وذلك لرغبة نجلته.
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تأجيل دعوى اتهام محمد رمضان بالإساءة لسمعة طيار لـ 8 يوليو
قررت محكمة جنح الدقي، اليوم، تأجيل الجنحة المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات تضره، لجلسة 8 يوليو المقبل. 
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الحكم في طعون طلاب التعليم الفني على رسوبهم بتهمة الغش 1 يوليو
حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة، الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا بكفر الشيخ المعروفة باسم قضية الغش الجماعي، ضد وزير التربيه والتعليم الفني بوقف تنفيذ القرار الصادر منه بالغاء امتحانات جميع طلاب المدرسة البالغ عددهم 392 طالب وذلك عقب قبول الطعون وإحالتها الي محكمة الموضوع من قبل دائرة فحص الطعون، للحكم بجلسة ١يوليو المقبل.
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مجازاة مسئولين سابقين بمحلية أسوان لتقاعسهم عن تحصيل قيمة أراضي
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ٦ مسئولين سابقين بالوحدة المحلية لمدينة أسوان، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض المواطنين المتقاعسين عن سداد قيمة الاراضي المباعة لهم من الوحدة منذ عام ٢٠٠٢ حتى ٢٠١٠، رغم قيام بعض المواطنين ببيع الوحدات السكنية التى أقاموها علي الأراضي ووصلوا المرافق بها.
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ضبط تشكيل عصابي للاتجار فى الأعضاء البشرية بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي للاتجار في الأعضاء البشرية.
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هددوه بمطواة.. ضبط عاطل وسائق لسرقتهما سيارة أجرة بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة سيارة أجرة من قائدها بالإكراه، بمنطقة المقطم بالقاهرة.
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الأموال العامة تضبط عنصرا إجراميا للاستيلاء على قطعة أرض بالغردقة
نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية، "له معلومات جنائية"، لقيامه بتزوير توكيل رسمى عام بقصد الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها ٣٠٠ م، من إحدى السيدات، بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.
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